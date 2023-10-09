نبيلة مكرم تقدم نصائح نفسية هامة لمحاربات بهية

حرصت السيفرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقاً في جمهورية مصر العربية، على إقامة ندوة تثقيفية بالصحة النفسية لدعم محاربات بهية في مقر مستشفى بهية الشيخ زايد لسرطان الثدى، أول أمس بحضور السيدة هند عياد حرم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و عديد كبير من المحاربات والشخصيات المرموقة.

ووجهت نبيلة مكرم العديد من النصائح الهامة لمحاربات بهية وأهمها الشعور بالتقدير لذاتهن وبمقدراتهن الفائقة التي تفوق قدرة وقوة الرجال، وعدم الانسياق وراء الانتقادات اللاذعة التي توجه لهن من الأقارب أو الأصدقاء أو الأزواج، لان .

وأكدت نبيلة مكرم دعمها الشديد للمحابارات وتخصيص عدة ندوات تثقيفية لطرق التعامل وتقبل اصابتهن بسرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فاهم التي ترأس مجلس الأدراة الخاصة بها.

وأوضحت مدى دعم الأسرة والأبناء لأمهاتهن بعد أصابهتن بسرطان الثدي، لانهن يتألمن أكثر ببعد أو بجفاء أبنائهن لهن، لذا اشارت بعمل ندوات ثقيفية للأبناء بطريقة الصحيحة لتعامل مع أمهاتهن.

واردفت أن المرأة تملك من الحرية ما يجعلها تعبر عن شعورها بالطريقة التي تحبها وترغب بها كيفما شاءت دون الخجل من أحد، فعدما تتألم من حقها البكاء والأنعزال ولكنها في عزة ضعفها هي كائن قوي لا يعرف الاستسلام مطلقًا.

وقدمت العديد من الخدمات لأبناء المحاربات لتخفيف العبء عنهن ووعدت بتخصيص كتاب خاص لدعمهن ولرفع الروح المعنوية لهن.

واختتمت الندوة بعبارات ملئية بالحب والود المفعم بالتقدير والاحترام لكافة المحاربات بصفة خاصة للمراة المصرية بصفة عامة معبره عن اعتزازها بمصريتها وانتمائها لهذا الوطن الحبيب.