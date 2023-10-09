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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يضيئ مبناه الرئيسي باللون الوردي تزامنًا مع شهر التوعية بمرض سرطان الثدي

بوابة الوفد الإلكترونية

تزامنًا مع شهر أكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، أضاء المجلس القومي للمرأة مبناه الرئيسي باللون الوردي أمس . 

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 أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن اضاءة مبنى المجلس باللون الوردي تأتى تأكيدا لدعمه الكامل ومساندته  للسيدات المصريات العظيمات محاربات مرض سرطان الثدي

وأكدت أن رئيس الجمهورية يولى اهتمامًا بالغًا بملف صحة المرأة ايمانًا بأن صحة المرأة جزء أساسي من أمان واستقرار وصحة الأسرة والمجتمع ، وهو ما يتضح جليًا من خلال المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية ، وموجهة للمرأة بشكل خاص ، وفى مقدمتها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها مصر وليس لها مثيل على مستوى العالم ، و تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي ، وقد حققت نجاحًا في الحد من أورام الثدي ، و ساهمت في الحد من وصول السيدات للمراحل المتأخرة بفضل الكشف المبكر .

وطالبت رئيسة المجلس جميع السيدات بضرورة اجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وضرورة الاطمئنان بشكل دوري علي صحتهن من خلال المبادرة المستدامة.

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