saib يتعاون مع بهية لعلاج سرطان الثدى بالمجان

وقع بنك saib بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى وذلك فى إطار دعم محاربات بهية والاستعدادات الكبرى لافتتاح المرحلة التالية لمستشفى بهية بالشيخ زايد وفقا لمعايير الجودة العالية المطبقة.

أقيمت مراسم التوقيع فى مقر مستشفى بهية بالشيخ زايد ووقع على البروتوكول كل من الأستاذ طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، والمهندس ماجد حمدى عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية بحضور عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع، وفريق التسويق والاتصال المؤسسي.

وچيلان أحمد المدير التنفيذى لمؤسسة بهية والأستاذة جيلان فلفلة عضو مجلس أمناء المؤسسة، وإيمان عبدالوهاب رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة بمؤسسة بهية.

وتوجه طارق الخولي، بالشكر إلى كافة العاملين بمؤسسة بهية لما تقدمه من جهد كبير ودعم للمرأة المصرية، حيث تمثل عمود المجتمع، ونحن فخورين أن نكون ضمن القائمين على دعم مؤسسة رائدة مثل مؤسسة بهية.

وأضاف الخولى فى تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول التعاون: «يجب أن تعمل كافة المؤسسات على مساندة المرأة المصرية خاصة أنها تمثل قرابة الـ٥٠٪ من قوة المجتمع المصري، ونتطلع من خلال البروتوكول الموقع أن نقدم كافة الخدمات التى يمكن أن تساهم فى تخفيف الآلام عن المرأة المصرية لما لها من مكانة كبيرة ودور حقيقى وملموس فى المجتمع المصرى».

وتابع: «ما رأيناه من مجهود ودور قوى وحقيقى وملموس للمؤسسة، يؤكد أن مؤسسة بهية رائدة فى علاج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلى المستوى الشخصى أتمنى أن تقبل مؤسسة بهية أن أكون أحد المتطوعين للعمل ضمن المنظومة الطبية لما تقوم به من دور حيوى يتزامن مع المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة».

وأضاف عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع، بتوجيه الشكر لفريق عمل مؤسسة بهية ولجميع الزملاء الذين يعملون بقلبهم وأكد سيادته على أن هذا هو سر نجاح المؤسسة، حيث يعمل الجميع من أجل هدف واحد فقط وهو لصالح بهية.

ويهدف بروتكول التعاون إلى تقديم كل السبل الدعم المادى والمعنوى من أجل مساندة مؤسسة بهية لتقديم المزيد من الخدمات الطبية لمرضى سرطان الثدى على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة.

يذكر أنه تم افتتاح أعمال المرحلة الأولى لمستشفى بهية الجديد بالشيخ زايد التابع لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بحضور الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى ودكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، ولفيف من الشخصيات العامة.

ويقام المستشفى الجديد على مسطح أرض يبلغ ٦٠٠٠م٢ تم تخصيصها لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بقرار من مجلس الوزراء، حيث يتكون المستشفى من ٣ بدروم وأرضى و٤ أدوار متكررة بإجمالى ٨ أدوار وبمسطح إجمالى ٣٥ ألف م٢، وتم وضع حجر الأساس فى نوفمبر 2020م، وتم الانتهاء من أعمال الأساسات والهيكل الخرسانى بالكامل فى ١٠٠٠ يوم.