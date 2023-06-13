يقي من سرطان الثدي.. حضري سلطة بروكلي بالذرة

يعد البروكلي من الخضروات الشهية واللذيذة والغنية بالعشرات من العناصر الغذائية، وخضار البروكلي من أفضل الأطعمة التي تعود بفائدة كبيرة على الجسم وتساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، يسهل إضافته على العديد من المأكولات وأطباق السلطة.

نعرض لكِ فوائد تناول البروكلي بشكل بسيط في السطور التالية.

1- الوقاية من السرطان:

- يشترك البروكلي في خصائص مكافحة السرطان وتعزيز المناعة مع الخضروات الصليبية الأخرى مثل القرنبيط وبراعم بروكسل والملفوف.

- يحتوي البروكلي على خصائص تستنفد هرمون الاستروجين والتي عادة ما تسبب السرطان في الجسم.

- تظهر الأبحاث أن البروكلي مناسب للغاية للوقاية من سرطان الثدي والرحم.

2- تقليل الكوليسترول:

- مثل العديد من الأطعمة الكاملة، البروكلي مليء بالألياف القابلة للذوبان التي تسحب الكوليسترول من الجسم، وذلك لأن الألياف الموجودة في البروكلي تساعد على الارتباط بالأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي.

- هذا يجعل من السهل إخراج الكوليسترول من الجسم، وفقًا لبحث أجراه معهد أبحاث الغذاء ، يمكن أن تساعد مجموعة متنوعة من البروكلي في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم بنسبة 6 في المائة.

3- الحد من الحساسية والالتهابات:

- أظهرت الأبحاث قدرة الكايمبفيرول على تقليل تأثير المواد المرتبطة بالحساسية على أجسامنا، يحتوي البروكلي أيضًا على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والمعروفة باسم مضادات الالتهاب.

- إلى جانب ذلك ، يمكن أن يساعد البروكلي أيضًا الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل حيث يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان ، وهي مادة كيميائية تمنع الإنزيمات التي يمكن أن تسبب تدمير المفاصل وبالتالي تؤدي إلى الالتهاب.

4- مضادات الأكسدة القوية:

- يحتوي البروكلي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد الجسم بعدة طرق.

- يتركز البروكلي بعمق في فيتامين ج ، مما يجعله رائعًا للمناعة.

- بخلاف ذلك، يحتوي البروكلي أيضًا على مركبات الفلافونويد التي تساعد في إعادة تدوير فيتامين سي بكفاءة.

- كما أنه غني بالكاروتينات اللوتين والزياكسانثين والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة الأخرى المليئة بالطاقة.

5- صحة العظام:

- يحتوي البروكلي على مستويات عالية من الكالسيوم وفيتامين K، وكلاهما مهم لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

- إلى جانب الكالسيوم، البروكلي مليء أيضًا بالعناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والزنك والفوسفور، بسبب هذه الخصائص، يعتبر البروكلي مناسبًا جدًا للأطفال وكبار السن والأمهات المرضعات.

بعد عرض فوائد تناول البروكلي الذي يمكن تناوله بطريقة مباشرة أو أضافته على الطعام المختلف وكما انه يزين طبق السلطة لذا حضري سلطة بروكلي بالذرة بخطوات سهلة.

المقادير

- البروكولي : كوب (مقطع)

- سكر : ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 3 اكواب

- الذرة : كوب (مصفاة من الماء)

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- خس : 4 أوراق (مقطع)

طريقة التحضير

ضعي الماء المغلي مع السكر في قدر، ثم أضيفي البروكلي والذرة واتركيهم ليغلوا على النار لحوالي 5 دقائق.

ارفعي قطع البروكلي والذرة من الماء، ثم ضعيهما في وعاء من الماء المثلج حتى يبردوا تماماً.

ضعي الخس مع البروكلي والذرة في طبق التقديم.

اخلطي زيت الزيتون مع الأوريغانو، وبودرة الثوم، والملح، في وعاء جانبي صغير، ثم اسكبي المزيج فوق الخضار في الطبق وقلبي بهدوء ثم قدميها.