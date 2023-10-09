الصين تدعو المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعت الخارجية الصينية الإثنين، المجتمع الدولي التحرك للتهدئة في غزة، مؤكدة أن حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الطريق الصحيح.

وقالت الخارجية الصينية في بيان اليوم إنه يجب على المجتمع الدولي التحرك للتهدئة في غزة، مؤكدة معارضتها وإدانتها استهداف المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

التصعيد في غزة

يأتي هذا فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الإثنين، من بكين عقب لقائه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين إنه يشعر بخيبة أمل إزاء بيان وزارة الخارجية الصينية، الذي لم يظهر أي تعاطف أو دعم لإسرائيل خلال هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف شومر من بكين أحثكم والشعب الصيني على الوقوف مع الشعب الإسرائيلي وإدانة هذه الهجمات الجبانة الوحشية” وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية الصيني، أمس الأحد، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الفرنسية، إنه يأمل في أن تساعد هذه الزيارة الولايات المتحدة على فهم الصين بشكل أدق.

وأعرب عن أمله في أن تساعد أيضًا هذه الزيارة الجانبين على إدارة الخلافات القائمة بين البلدين بشكل أكثر عقلانية، في سبيل عودة العلاقة بين البلدين إلى مسار التنمية الصحية.

الصين تدعو لالتزام الهدوء إزاء الوضع الحالى فى غزة

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأحد، إن الصين قلقة للغاية إزاء التصعيد الحالي للتوترات وأعمال العنف بين فلسطين وإسرائيل.

وقال المتحدث الصيني إن بكين تدعو الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال العدائية لحماية المدنيين وتجنب المزيد من تدهور الوضع.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس إن بلاده تعمل مع حلفائها في سبيل تهدئة النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وفي سياق متصل صرحت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن المقاومة الفلسطينية قتلت إيلي جيسنبرج أحد كبار الضباط في وحدة شطيت 13 الإسرائيلية، وذلك في إطار عملية طوفان الأقصى في محيط غزة.

وأعلنت قوات الاحتلال، أنها قصفت أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال الليل، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة بين المقاومة الفلسطينية في عدة مواقع متفرقة.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة الأونروا، أن هناك أكثر من 123 ألف نازح داخل قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية..