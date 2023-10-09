موعد إعلان القائمة المبدئية لأسماء للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.. من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان الجدول الزمني لعملية الاقتراع في الداخل والخارج.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

واستأنفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عملها اليوم الإثنين، لليوم الخامس على التوالي، في تمام التاسعة صباحا، لمواصلة استقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024.

موعد إغلاق طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 14 أكتوبر الجاري، وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلانه من الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الاثنين 16 أكتوبر موعد إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل والخارج

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لإجراء تصويت المصريين بالخارج وذلك خلال الفترة من يوم 1 وحتى يوم 3 ديسمبر المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت كل دولة من الدول التي بها جالية مصرية، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل خلال الفترة من يوم 10 - 11 - 12 ديسمبر 2023.

موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وتنهي الهيئة الوطنية للانتخابات كافة أعمال الفرز وإرسال محاضر اللجان العامة في جميع محافظات الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 13 ديسمبر 2023 على أن تعلن نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر المقبل 2023.

موعد جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية 2024

وفي حالة وجود جولة إعادة تجرى عملية التصويت في الخارج خلال أيام 5 و6 و7 يناير 2024 في الخارج وأيام 8 و9 و10 يناير في الداخل.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

- حصول المرشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء البرلمان، أو الحصول على تأييد ما لا يقل عن 15 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.

- يتمتع المرشح بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين.

- ألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية أجنبية.

- حصول المرشح على مؤهل عالي.

- ألا يقل سن المرشح عن 40 عامًا.

- ألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف والأمانة، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

- ألا يعاني من مرض بدني أو ذهني يؤثر على منصبه.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.