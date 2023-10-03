يعد التصويت في الانتخابات الرئاسية واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وحددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، أو أى انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء.

الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية

1- المحجور عليه خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.

3- من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.

4- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

5- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

6- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

8- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

9- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، التي من المقرر أن تبدأ للمصريين بالخارج من 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل، وانتخاب المصريين في الداخل بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.