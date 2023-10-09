الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يطلق برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بجنوب سيناء

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية انطلقت فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذى ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك بمحافظة جنوب سيناء، وتستمر خلال الفترة من ٧ وحتى ١٢ أكتوبر ٢٠٣٣.

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المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط ينظم أمسية ضمن أمسيات الأسرة المصرية

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محافظ أسيوط ورئيسة «القومي للمرأة» يتفقدان أعمال تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي

 ومن المقرر تنفيذ العديد من الندوات بأحياء السلام والمنشية القديمة وقرية الجبيل والوادى وحى الدبش وتوشكى ومديرية الزراعة، وسوف تتناول الندوات موضوعات المشورة قبل الزواج والتغذية والحمل، والولادة والرضاعة، والنمو والتطور، والدمج والإعاقة، والتنشئة المتوازنة والتربية الإيجابية.

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