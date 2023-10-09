القومي للمرأة يطلق برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بجنوب سيناء

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية انطلقت فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذى ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك بمحافظة جنوب سيناء، وتستمر خلال الفترة من ٧ وحتى ١٢ أكتوبر ٢٠٣٣.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الندوات بأحياء السلام والمنشية القديمة وقرية الجبيل والوادى وحى الدبش وتوشكى ومديرية الزراعة، وسوف تتناول الندوات موضوعات المشورة قبل الزواج والتغذية والحمل، والولادة والرضاعة، والنمو والتطور، والدمج والإعاقة، والتنشئة المتوازنة والتربية الإيجابية.