نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط امسيه ضمن أمسيات الأسرة المصرية و ذلك تحت اشراف الدكتورة مروة كدوانى مقررة الفرع وحضور فتحى صلاح عضو الفرع بأسيوط

وذلك بمدينة ومركز صدفا ضمن القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وموظفي الفرع و رائدات المجلس و المتطوعات

واستهدفت 120 طفل و 80 سيدة باجمالي200 فرد و اشتملت الامسيه عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع و التي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز و العرائس المتحركة " فصيلة ورشيدة" ، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما شملت الأمسيه على فقرات اغاني وطنية و عرض مواهب اطفال القريه و عروض التنورة .

المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط ينظم أمسية ضمن أمسيات الأسرة المصرية

المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط ينظم أمسية ضمن أمسيات الأسرة المصرية

المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط ينظم أمسية ضمن أمسيات الأسرة المصرية

المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط ينظم أمسية ضمن أمسيات الأسرة المصرية

المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط ينظم أمسية ضمن أمسيات الأسرة المصرية

المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط ينظم أمسية ضمن أمسيات الأسرة المصرية