الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زلزال أفغانستان.. حصيلة مفجعة تُدمي القلوب

زلزال أفغانستان
زلزال أفغانستان

زلزال أفغانستان.. منذ السبت الماضي تعيش أفغانستان في حالة من الدمار على إثر الزلازل الذي دمر أكثر من 1300 منزل حيث بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب أفغانستان، وكان مركزه على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات.

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 ولاية هرات

وتواصل فرق الإغاثة والإنقاذ انتشال الضحايا والجرحى المحاصرين تحت أنقاض المنازل المدمرة حيث وصفت السلطات المحلية في ولاية هرات الخسائر البشرية والأضرار بالصادمة.

ضحايا زلزال أفغانستان 

وفي السياق ارتفع عدد ضحايا زلزال أفغانستان اليوم الاثنين إلى 2445 قتيلًا، وهو ما تسبب في إطلاق السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية. كما طالبت حكومة طالبان بالغذاء والدواء والخيام للناجين، وذلك في ظل استمرار الهزات الارتدادية.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

تجدر الإشارة إلى أنه ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلازل التي ضربت غربي البلاد السبت كان على بعد 35 كيلومترًا شمال غربي مدينة هرات وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة، وأن وهذه الزلازل من بين أكثر الهزات الأرضية إزهاقًا للأرواح في العالم خلال هذا العام.

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