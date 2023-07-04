قيود جديدة تفرضها طالبان على النساء في أفغانستان

في تصعيد جديد ضد النساء.. أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان، أن إدارة حركة طالبان أمرت بإغلاق مراكز التجميل في غضون شهر.

في هذا السياق أكد محمد صادق عاكف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأمر بالمعروف، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى إشعار الوزارة إن "آخر موعد لإغلاق صالونات التجميل للنساء هو شهر في أحدث قيود على دخول النساء الأفغانيات إلى الأماكن العامة".

منع النساء من التعليم

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس التقييد الأول المفروض على النساء، فمنذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 فرضت العديد من القيود على النساء، فأغلقت السلطات العام الماضي معظم المدارس العليا للفتيات، ومنعت النساء من الالتحاق بالجامعة، أغلقت في وجه الفتيات والنساء في أفغانستان أي فرصة أخري للحصول على مستقبل أفضل.

وقاد هذا بعض النساء إلى التجرؤ على الخروج إلى شوارع كابل احتجاجا على القرار في اليوم الثاني لصدوره، وهي خطوة تتسم بالكثير من المخاطرة نظرا إلى سجل طالبان في اعتقال المتظاهرين.

وأٌغلق أمام النساء أبواب كثير من الأماكن العامة ومنها الحمامات وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات.

منع النساء من العمل

قالت الأمم المتحدة إن طالبان أصدرت أوامر تقضي بحظر عمل النساء الأفغانيات مع المنظمة، واصفة تلك الخطوة بـ" هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة، وبصراحة، لا يمكن تصورها".

وأضافت أنه على الرغم من عدم وجود أي إخطار مكتوب، فقد أبلغت طالبان المنظمة بالإجراء شفهيا.

آدانات دولية لطالبان

ودعا وزراء الخارجية في ست دول بشكل مشترك طالبان إلى عكس السياسات والممارسات التي تقيد النساء والفتيات بسرعة من ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء الخارجية من فرنسا وألمانيا وإندونيسيا وليختنشتاين ومنغوليا وجنوب أفريقيا بأن النساء والفتيات في أفغانستان بحاجة إلى مشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى وآمنة.

وحثت المنظمات الدولية طالبان على التوقف فورا عن السياسات التي تمنع النساء والفتيات على الفور من الاستمتاع بحقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك وصولهم إلى التعليم، والعمالة ، وحرية الحركة، ومشاركتها الكاملة والهادئة في الحياة العامة.