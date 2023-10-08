أهل مصر .. 200 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية يشهدن تطوير ميناء العريش

أهل مصر .. زار 200 فتاة وسيدة من المشاركات في الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية، ميناء العريش البحري اليوم الأحد.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الملتقى المقام ضمن مشروع "أهل مصر" برعاية د.نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف عام للمخرج أحمد السيد والمشرف التنفيذي للملتقى د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى، وفى حضور أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

يقام الملتقى تحت شعار" يهمنا الإنسان" حتى يوم 13 من الشهر الحالي.

واستقبل اللواء متقاعد خالد عرفة نائب مدير ميناء العريش، يرافقه الربان أشرف سعيد مدير أمن الميناء، المشاركات وقام خلال الزيارة بتعريفهن، بتاريخ الميناء.

أشار إلى أنه كان مرسى للصيد ويحتوي على 3 أحواض، وتبلغ مساحته 542 فدانا، وبدأت عمليات تطويره في عام 2015، ويجري إعداده كميناء تجاري لتصدير منتجات شمال سيناء.

وتناول اللواء خالد عرفة بالتفصيل عمليات تطوير المرحلة الأولى للحوض الأول، وعمليات التوسعة التي جرت به لكي يستقبل المزيد من حمولات السفن، مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تحويل مصر إلى منطقة لوجستية كبيرة تتمتع بخدمات تجارية حرة.

وعن المشروعات المصاحبة لتطوير ميناء العريش، قال الربان أشرف سعيد إنه تم إنشاء الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى 3 مصانع للأسمنت، والمعروف أن سيناء تتميز بالأسمنت الموجود بها عن منطقة أخرى، لذا سيتم تصديره.

أما عن حاجز الأمواج الموجود غربا أوضح أنه سيتم تطويره من أجل السماح للسفن بالدخول بحمولات ضخمة، هذا بالإضافة إلى المنطقة الصناعية التي يتم تجهيزها حاليا لتصدير البضائع المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة الاقتصادية للقناة، أعلنت تشغيل أي رصيف بمنطقة الميناء فور تجهيزه، وعدم الانتظار حتى الانتهاء من جميع الأرصفة في عام 2026.

وعن التنمية السياحية بمنطقة الميناء، قال نعمل حاليا على إعداد رحلات لزيارة الأماكن السياحية كمنطقة سانت كاثرين، دهب، نويبع والغردقة، من خلال السفن البحرية الأمر الذي سيحدث تطورا هائلا في مجال السياحة بالمحافظة، مضيفا أن تحقيق التنمية الشاملة بسيناء يأتي من خلال مكافحة الإرهاب بالعمل والتطور والفكر المستنير.

أهل مصر

يذكر أن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، من خلال الدمج الثقافي لسيدات وفتيات من ٦ محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة. وذلك للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.