ذروة تنينيات 2023 الليلة.. كيف ترى زخة شهب التنين؟

ذروة تساقط شهب التنين، أو التنينيات يشهدها الوطن العربي والعالم، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة، وتحدث زخة شهب التنينيات عندما تمر الأرض خلال مسار المذنب "جياكوبوني زينر" أثناء دورانها حول الشمس.

فالحطام من هذا المذنب المتناثر على طول مداره يصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض ليحترق في صورة شهب التنينيات وليس لذلك أي تأثير.



تنشط شهب "التنينيات" سنويًا لفترة قصيرة من 6 الى 10 أكتوبر وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل فإن نقطة تساقط هذه الشهب تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل.

العالم كلة أيضًا على موعد مع المنظر المثير للإعجاب في شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، ويكون أفضل وقت لالتقاط تلك الشهب بداية من مساء اليوم الأحد وليلة الإثنين، حيث إن عين الإنسان ستحتاج لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.



عند تعقب مسار شهب التنينيات سوف يلاحظ أن نقطة انطلاقها من رأس مجموعة نجوم التنين بالأفق الشمالي بالقرب من النجمين التنين ورأس الثعبان ولكن ليس هناك حاجة لتحديد نقطة انطلاق شهب التنينيات لكنها يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء.



بشكل عام شهب التنينيات تتساقط بمعدل حوالي من 5 إلى 10 شهب بالساعة أما عدد الشهب الفعلي للشهب المتساقطة فلا يمكن تحديده، ففي بعض الأحيان لا يتعدى عددها حفنة قليلة ولكن يجب مراقبتها للتأكد من ذلك.