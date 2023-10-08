الأهلي يتقدم على الإسماعيلي بهدفين في شوط أول مثير

تقدم الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري نايل.

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بدأ النادي الأهلي في الضغط على دفاعات الإسماعيلي لتسجيل أهداف التقدم من عمر الشوط الأول.

أحرز بيرسي تاو هدف التقدم في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول في أحداث الشوط الأول.

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية في مباراة الإسماعيلي وخرج اللاعب باكيًا على ناقلة إسعاف وأجرى كولر تغيرًا بخروج إمام ونزول طاهر محمد طاهر.

وسجل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 38 في أحداث الشوط الأول بصناعة كوكا.

تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على الإسماعيلي بهدفين دون رد.