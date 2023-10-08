ياو أنور يقود تشكيل الإسماعيلي لمباراة الأهلي في دوري نايل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق لفريق الإسماعيلي، عن التشكيل الذي يخوض مباراة الأهلي مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة 3 في الدوري المصري الممتاز.

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تشكيل الإسماعيلي لمباراة الأهلي

في حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز

خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، محمد عبدالسميع

خط الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي..

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي

تبدأ مباراة الإسماعيلي والأهلي مساء اليوم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساء بتوقيت الإمارات.