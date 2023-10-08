الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موديست يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في لقاء الدوري

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الإسماعيلي ، عند السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

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وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.
خط الهجوم: موديست

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.

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