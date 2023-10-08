موديست يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في لقاء الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الإسماعيلي ، عند السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.