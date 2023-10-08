الفراعنة يواصلون التألق في بطولة أفريقيا للرماية ومريم طارق تحجز المقعد الثامن لمصر بأولمبياد باريس

حصدت مريم طارق المركز الاول والميدالية الذهبية ( كوتة ) وجاء المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب ياسمين مريغي من دولة المغرب، وجاءت المصرية ماجي عشماوي في المركز الثالث و الميدالية البرونزية.

و بذلك تُصبح مريم طارق، ثامن رامية مصري، تتأهل إلى الأولمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث قد سبقها ٧ لاعبين وهم: ابراهيم كُريم، عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وقد حصدت لاعبة منتخب مصر للرماية مريم طارق المركز الأول والميدالية الذهبية منافسات أطباق الحفرة سيدات، وبذلك تحجز مقعداً ثامناً للفراعنة في أولمبياد "باريس 2024"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة أفريقية.

و بذلك ترتفع حصيلة مصر في البطولة إلى ٣٠ ميدالية، بواقع ١٦ ذهبيات و٦ فضيات و٨ برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

و قد أكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية أن هذه النتائج خلال منافسات البطولة، نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات اليوم.

و اعرب حسني عن سعادته بتأهل ٨ لاعبين خلال منافسات اليوم لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مؤكدا أن هذا الإنجازات من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام و توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة امنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق و الإبداع.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.