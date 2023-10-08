الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية

المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

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فقد تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقات الدراجات النارية ضم (5متهمين لــ "4 منهم معلومات جنائية").

وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى - طلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواه" –صاروخ كهربائى -مقص حديدى).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (17واقعة سرقة) وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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