تفجيران على الهواء في غزة (شاهد)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تفجيرًا على الهواء في غزة، إذ لم يغب أزيز الطائرات واستهداف المباني والأبراج السكنية، بعدما طالب جيش الاحتلال عبر بعض الناطقين باسم سكان قطاع غزة بترك منازلهم، لأن عملية استهداف جديدة ستتم عبر قصف صاروخي بالمروحيات، أو عبر الطائرات المقاتلة.

ويظهر الفيديو ارتفاع ألسنة الدخان إلى السماء نتجة التفجير الذي قام به الاحتلال .

وذكر الإعلامي أحمد أبو زيد، أن قطاع غزة مغطى على مدار العام بطائرات استطلاع ومراقبة مستمرة، وهذا ما ضاعف من حجم الأسئلة الملقاة على عاتق السلطات الإسرائيلية بأنها يتعين عليها أن تقدم الإجابات والتفسيرات للإسرائيليين أنفسهم، كيف يمكن لهذا القطاع المغطى على مدار الساعة بطائرات استطلاع وكاميرات المراقبة أن يحيط عملية بهذا القدر من الترتيب والتنظيم التي تقول صحيفة معاريف بأن هذه العملية استأهلت تدريبًا امتدّ لبضعة أشهر حتى يتم تنفيذها على هذا النحو المحكم.

ودوي تفجير ثانٍ، قال الإعلامي أحمد أبو زيد إنه والتفجير الأول ناجمان عن قصفين متتاليين استهدفا برجًا سكنيًا أو منزلًا من بين المنازل التي جرى هدمها منذ يوم أمس من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواصلًا: "يبدو أن هذه العمليات ستبقى مستمرة حتى إشعار آخر ريثما يتم الوصول إلى تهدئة إذا كانت التهدئة متاحة في خضم هذه المعارك التي لا تزال قائمة حتى اللحظة".