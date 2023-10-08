الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مواطن بريطاني من المفقودين بالقرب من غزة بعد تصاعد الأوضاع أمس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن مواطنا بريطانيا (26 سنة) قد فقد بالقرب من غزة منذ أن تصاعدت الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى أمس.

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وقالت الصحيفة - عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأحد -" أن المواطن البريطانى جيك مارلو، كان يعمل على توفير الأمن فى حفلة فى الصحراء، عندما بدأ هجوم حماس، حيث اتصل بوالدته ليخبرها أن الصواريخ تحلق فى سماء المنطقة، وبعد ساعة أرسل لها رسالة نصية، ثم لم يسمع عنه منذ ذلك الحين".

 

 

من جانبها، قالت السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة تسيبى هوتوفلي:" أن المواطن البريطانى موجود فى غزة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان من بين الأشخاص الذين احتجزتهم "حماس" كرهائن، وأعلم أن هناك مواطنا بريطانيا واحدا موجود فى غزة فى الوقت الحالى، الحكومة الإسرائيلية تفعل كل ما فى وسعها لمساعدة أولئك الذين يتم احتجازهم كرهائن".

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