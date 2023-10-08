الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن بشأن تنسيق جهود تحقيق التهدئة في غزة

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن

 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

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السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة

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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي بشأن جهود وقف التصعيد في غزة

 وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنًا للدماء ومنعًا للمزيد من تدهور الأوضاع. 

 

 كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن، بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولاً لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

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