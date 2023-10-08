الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبده يحيي يقود هجوم غزل المحلة أمام أبو قير للاسمدة في دوري المحترفين

عبده يحيي
عبده يحيي

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن التشكيل الذي يخوض لقاء أبو قير للاسمدة مساء اليوم الاحد على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري المحترفين.

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عمرو شعبان في حراسة المرمى 
في خط الدفاع عمرو الجزار ، أحمد طارق ، بودي ، عموري ، 

في خط الوسط غالي ، بيسو ، جابر ، اوشا ، .

في خط الهجوم عبده يحيى ، مارو.

موعد مباراة غزل المحلة لمباراة أبو قير للاسمدة 

تبدأ مباراة غزل المحلة وأبو قير للاسمدة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .

 

 

تذاع مباراة غزل المحلة و أبو قير للاسمدة مساء اليوم على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة  على الهواء مباشرة.

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