عبده يحيي يقود هجوم غزل المحلة أمام أبو قير للاسمدة في دوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن التشكيل الذي يخوض لقاء أبو قير للاسمدة مساء اليوم الاحد على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري المحترفين.



عمرو شعبان في حراسة المرمى

في خط الدفاع عمرو الجزار ، أحمد طارق ، بودي ، عموري ،

في خط الوسط غالي ، بيسو ، جابر ، اوشا ، .

في خط الهجوم عبده يحيى ، مارو.

موعد مباراة غزل المحلة لمباراة أبو قير للاسمدة

تبدأ مباراة غزل المحلة وأبو قير للاسمدة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .

تذاع مباراة غزل المحلة و أبو قير للاسمدة مساء اليوم على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة على الهواء مباشرة.