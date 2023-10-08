رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مستلزمات المدارس والأسرة المصرية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، معرض مستلزمات المدارس، والأسرة المصرية، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات؛ المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ باسل رحمي المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات؛ المتوسطة، والصغيرة، والمتناهية الصغر، وإيهاب عبدالحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات؛ المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر بأسيوط، وبحضور شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، وبمشاركة عدد من الأساتذة، والقائمين على المعرض، والممتدة أعماله حتى 17 من أكتوبر الجاري، وذلك بصالات الامتحانات أمام كلية الهندسة.

وتفقد الدكتور المنشاوي، أقسام المعرض المتنوعة، مطمئناً على جودة المنتجات المعروضة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي مواكباً لتوجهات الدولة المصرية؛ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم الكثير من المعارض؛ لمحاربة الغلاء، وتوفير السلع للمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

المنشاوي: تحرص الجامعة على تقديم كامل الدعم لأفكار الشباب ومشروعاتهم الخاصة

وأكد الدكتور المنشاوي، أن الجامعة، حريصة على أداء دورها المجتمعي، والخدمي؛ من خلال تعزيز شراكاتها مع منظمات المجتمع المدني، وتنظيم المعارض المتنوعة التي تستهدف توفير سبل الرعاية، والدعم؛ لأبناء الجامعة، وخريجيها، فضلاً عن مساعدتهم على بدء مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة، وتطوير مهاراتهم؛ الحرفية، واليدوية، علي نحو يمكنهم من التسويق الأمثل لهذه المشروعات.

ومن جانبه، تابع الدكتور محمود عبد العليم؛ السلع، والمستلزمات المقدمة بالمعرض، والتي تشمل: السلع الغذائية، والملابس، والأدوات المكتبية، والجامعية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، والمخبوزات، والإكسسوارات اليدوية، والأحذية، والحقائب المدرسية، وذلك بأسعار مخفضة للطلاب؛ تصل إلى نسبة ٣٠٪، مثنياً على الجهود المبذولة من القائمين على المعرض، والتي تعكس حرصهم علي تلبية احتياجات الطلاب، خصوصًا مع استقبالهم للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

وأوضح الأستاذ إيهاب عبدالحميد؛ إن المعرض يضم (١٣) عارضًا وعارضة؛ من عملاء جهاز تنمية المشروعات؛ أبناء الجامعة، وخريجيها، ومن خارجها، والحاصلين على تمويل، ودورات تدريبية؛ للمشاركة في أعمال المعرض، وذلك مساهمة من الجهاز في تسويق مشروعاتهم، وعرض منتجاتهم في عدد من المعارض التسويقية داخل، وخارج مصر، فضلاً عن دعم الحرف اليدوية المتميزة؛ بهدف إعادة إحياء التراث مرة أخرى.

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مستلزمات المدارس والأسرة المصرية بداخل الجامعة