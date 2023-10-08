خطوات التقديم على عداد كهرباء بالمنصة الموحدة للخدمات.. والأوراق المطلوبة

التقديم على عداد كهرباء بالمنصة الموحدة للخدمات.. في إطار تسهيل الحكومة كثير من الأعمال على المواطنين، من خلال إجراء الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، لإنجازها في وقت قليل دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المعنية بالأمر، ومن بينها خطوات التقديم على عداد كهرباء بالمنصة الموحدة للخدمات، والتي تتيح للمواطن إجراء الخدمة في دقائق معدودة.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات التقديم على عداد كهرباء بالمنصة الموحدة للخدمات.



خطوات التقديم على عداد كهرباء بالمنصة الموحدة للخدمات

تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط التالي:

https://eservices.eehc.gov.eg/

كتابة بيانات العميل المطلوبة الكاملة.

يدخل العميل رقما سريا مكونًا من 8 رموز والاحتفاظ به، ثم رفع صورة للبطاقة الشخصية أمامية وخلفية، يليها تقديم عقد ملكية للوحدة الراغب في تركيب العداد لها ببيانات البطاقة الشخصية.

إرفاق صورة لإيصال الممارسة الأخير، وأخيرًا يتم إرفاق صورة للعقار من الخارج.

المستندات المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء

صورة من بطاقة الرقم القومي.

موافقة الحي أو الجهة الإدارية الخاصة بالمقايسات الخاصة بالوحدة العقارية.

مستند يوثق ملكية العقار أو الوحدة السكنية المطلوب تركيب عداد لها.

إذا كانت وحدة تجارية فيجب تقديم ما يثبت ذلك.

إرفاق إيصال استهلاك مياه أو تليفون أرضي أو غاز طبيعي.

سداد 50 جنيه قيمة طلب العداد.

إذا كان يوجد نشاط تجاري بالوحدة يجب تقديم البطاقة الضريبية و السجل التجاري الخاص بالوحدة.