خطوات شحن عداد الكهرباء بالفيزا من المنزل

شحن عداد الكهرباء بالفيزا من المنزل.. يمكن شحن العداد مسبق الدفع بعدة طرق نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، على صفحتها الرسمية على فيس بوك طريقة وخطوات شحن كارت عداد الكهرباء بالفيزا من المنزل دون الذهاب إلى أماكن الدفع المختلفة.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق الفيزا وفق ما نشرته الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

خطوات شحن كارت الكهرباء أونلاين بالفيزا

لشحن عداد الكهرباء بالفيزا عليك باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق “سهل” المخصص لشحن كارت عداد الكهرباء بواسطة الفيزا من متجر Apple أو Google Play.

تسجّيل الدخول إلى التطبيق باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وقم بتمرير كارت عداد الكهرباء على ظهر هاتفك المحمول لقراءة البيانات.

اختر تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد المتبقي في كارت شحن عداد الكهرباء.

حدد خيار شحن العداد وأدخل المبلغ الذي ترغب في خصمه للشحن، سواء من رصيد هاتفك المحمول أو بواسطة كارت الفيزا.

ثم اضغط على زر الدفع.

ادخل كارت الشحن في عداد الكهرباء لتحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء بواسطة الهاتف المحمول.