الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

استضافة السعودية لمونديال 2034 .. سيناريو يقترب حدوثه

كأس العالم
كأس العالم

تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بملف استضافة كأس العالم 2034 ، بعد إعلان الفيفا رسميًا إقامة منافسات النسخة المقبلة من المونديال 2030 بثلاث قارات مختلفة.
 

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وأشارت تقارير دولية إلى أن أستراليا تعد حاليًا المنافس الأقرب مع السعودية في استضافة نسخة 2034 من المونديال ، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن دورة الألعاب الأولمبية 2032 ستقام هناك وهو الأمر الذي يجعل إقامة المونديال الأسترالي أمر صعب.

التصويت بالإجماع ..

كان مجلس الفيفا وهو الجهة العليا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، صوتت بالإجماع على إقامة مونديال 2030، في 3 من دول أمريكا الجنوبية “أوروجواي والأرجنتين وباراجواي”، والقارة الأوروبية “إسبانيا والبرتغال” وفي القارة الأفريقية دولة “المغرب”.

وواصلت قارة آسيا بعد نسخة مونديال 2030، أصبحت هي الآن الأقرب لاستضافة مونديال 2034.
يذكر أن فيفا ، قد أعلن إقامة مونديال 2030 في ثلاث قارات ، في اليوم ذاته الذي تقدمت فيه السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.

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