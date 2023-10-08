موديست يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

تستعد جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض المباراة بتشكيل قوي من بداية اللقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: أنتوني موديست، حسين الشحات، بيرسي تاو.

الأهلي والإسماعيلي يبحثان عن الانتصار

يبحث الأهلي والإسماعيلي عن الخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم، حيث يرغب المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك لمواصلة العروض المميزة في بطولة الدوري العام المصري.

فيما يتمنى الإسماعيلي تحقيق الفوز على الأهلي، بعد الانتصار الذي حققه على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب برج العرب.

تُنقل مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت 1، والتي حصلت على حقوق بث مباريات الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن الأهلي لعب لقاء واحد أمام إنبي، ليحقق الفوز على الفريق البترولي بثلاثية نظيفة، بينما الإسماعيلي لعب مباراتين، حقق الفوز في واحدة أمام الاتحاد السكندري، بينما خسر المباراة الافتتاحية أمام زد بهدف نظيف.

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