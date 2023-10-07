مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية: قادرون على الظهور بشكل مميز في كأس العالم

أكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية أن منتخب مصر قادر على الظهور بشكل مميز في بطولة كأس العالم المقبلة.

قال مصطفى لطفي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك جهود كبيرة لتجانس اتحاد الكرة في تلبية احتياجات منتخب مصر".

وأضاف: "مجموعتنا في كأس العالم متوازنة"، واختتم: "16 منتخبا في كأس العالم قادرين على حصد اللقب".

جهاد جريشة: عواد لا يستحق الطرد أمام البنك الأهلي

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي أن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك لم يستحق الطرد ضد البنك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قال جهاد جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللي قرأ الصورة صح محمود عاشور حكم تقنية الفيديو مكانش في تلامس، طرد محمد عواد مكانش صحيح والحارس مكانش يستحق الطرد".

وأضاف: "حكام تقنية الفيديو بقالهم 3 جولات عينهم كويسة لكن قرارات حكم الساحة غلط"، واختتم: "في أخطاء مؤثرة في أول 3 جولات ولازم نتعلم من أخطائنا".