مصطفى لطفي: اتحاد الكرة يدعم الكرة الشاطئية وهدفنا المنافسة في المونديال

أكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية أن منتخب مصر قادر على الظهور بشكل مميز في كأس العالم.

قال مصطفى لطفي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك جهود كبيرة لتجانس اتحاد الكرة في تلبية احتياجات منتخب مصر".

وأضاف: "مجموعتنا في كأس العالم متوازنة وهناك 16 منتخبا في كأس العالم قادرين على حصد اللقب".

منتخب الكرة الشاطئية يواجه إيطاليا والبرتغال في دورة ألعاب البحر المتوسط

اسفرت قرعة منافسات كرة القدم الشاطئية خلال دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقرر إقامتها في مدينة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري عن تواجد منتخبنا الأول في المجموعة الثانية مع منتخبي إيطاليا والبرتغال.

ويخوض منتخبنا المباراة الأولى يوم غدا السبت أمام إيطاليا في التاسعه صباحا، ويخوض المباراة الثانية أمام البرتغال يوم الأحد في الخامسة مساء.

ووصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية مدينة هيراكليون باليونان فجر الجمعة وأدى المنتخب مرانه اليوم في مدينة هيراكليون استعدادا لانطلاق البطولة