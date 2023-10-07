قائمة منتخب الجزائر لمواجهة مصر وديًا.. محرز يتواجد

كشف جمال بلماضي المددير الفني لمنتخب الجزائر عن القائمة التي ستخوض مواجهة مصر وديًا في معسكر شهر أكتوبر الجاري، والتي ستقام في الإمارات يوم 16 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة تواجد النجم الجزائري رياض محرز لاعبي فريق أهلي جدة السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق، وعودة المخضرم إسلام سليماني الهداف التاريخي لمحاربي الصحراء، وحسام عوار لاعب خط وسط نادي روما الإيطالي، كما شهدت غياب المهاجم بغداد بونجاح لاعب السد القطر.

قائمة منتخب الجزائر لمواجهة منتخب مصر وديًا

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا وومصطفى زغبة وأسامة ليتيم.

خط الدفاع: عيسى ماندي ورامي بن سبعيني وريان آيت نوري ويوسف عطال ومحمد أمين توقاي وأحمد توبة وكيفن قيتون وهيثم لوصيف.

خط الوسط: سفيان فيجولي وأدم زرقان وحسام عوار ورامز زروقي وعبد القهار قادري وهشام بوداوي وفارس شعيبي.

خط الهجوم: رياض محرز وإسلام سليماني ومحمد أمين عمورة وبدر الدين بوعناني وأمين جويري وسعيد بن رحمة ومحمد بلومي.