تقرير رسمي يكشف انخفاض مبيعات السيارات في مصر خلال «سبتمبر»

أكد التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الخاص بشهر سبتمبر الماضي أن عدد المركبات التي تم التأمين الإجبارى عليها وترخيصها "زيرو"، وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، فإن عدد المركبات التي تم التأمين الإجبارى عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 24545 مركبة.

مبيعات السيارات

وتؤكد البيانات التي كشفها التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات أن المبيعات الفعلية للسوق قد انخفضت خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي بنحو 2128 مركبة.

ووفقاً لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، فإن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية خلال شهر سبتمبر موديل 2020 بلغ 1503مركبة، و2679مركبة موديل ، 2021و6808مركبة موديل 2022، و9740مركبة موديل 2023، و3815 مركبة موديل 2024.

مبيعات الملاكي في مصر

وأفاد التقرير بأن عدد السيارات الملاكى "الزيرو"، التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها يقدر بـ 9369سيارة ملاكي، من بينها 269سيارة موديل 2020 و165 سيارة موديل 2021 و1019 سيارة موديل 2022 و5138 سيارات موديل 2023 و2778موديل 2024، وذلك وفقاً لـ"المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات".

مبيعات الدراجات النارية في مصر

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها وفقاً لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات 13140 من بينها 1172موديل 2020 و 2401موديل 2021 و 5366دراجة موديل 2022 و 3838 دراجة نارية موديل 2023 و363 دراجه نارية موديل 2024، وتؤكد الأرقام التي جاءت بالتقرير أن قطاع الدراجات البخارية لم يتأثر بانخفاض عدد المركبات عن الشهر السابق بل زاد عن شهر أغسطس حيث كانت الأرقام 13080 دراجة بخارية، وجاءت الزيادة الطفيفة من خلال موديلات عامى 2023 و2024.

مبيعات النقل في مصر

أما سيارات النقل في مصر فقد بلغ عدد المرخص منها خلال شهر سبتمبر الماضي وفقاً لـ"المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات" نحو 1207 سيارة من بينها 19سيارة نقل موديل 2020 و52 سيارة نقل موديل 2021 و203موديل 2022 و 358سيارة نقل موديل 2023 و 575 سيارة موديل 2024.