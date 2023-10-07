حماس: في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أسر عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، أن حركة حماس أسرت عشرات الإسرائيليين، فيما تدور اشتباكات مسلحة في عدة مواقع بمستوطنات غلاف غزة.

وأبلغ إسرائيليون عن عشرات المفقودين من المستوطنات.

قصف أبراج في غزة

وفي سياق الرد الإسرائيلي على الهجمات، استهدفت القوات الإسرائيلية أبراجا في قطاع غزة في سياق الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قامت طائرات مقاتلة مؤخرا بمهاجمة بنيتين تحتيتين عسكريتين داخل مباني شاهقة يستخدمها كبار أعضاء منظمة حماس الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية".

من جانبها، قالت حركة حماس ردا على استهداف البرج: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".

حرب على إسرائيل

وانطلقت الصواريخ في اتجاه إسرائيل من مواقع متعدّدة في أنحاء غزة عند الساعة 06:30 صباحاً (3:30 بتوقيت غرينتش)، وتتواصل إلى الآن.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيخت، إن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة وأدت إلى احتراق مبان سكنية في مدينة عسقلان على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال غزة.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن حركة حماس الفلسطينية تشنّ "حربا" على إسرائيل.

وأضاف في بيان بالتزامن مع اجتماع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لبحث الوضع "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقاتل العدو في كل مكان".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس "ستدفع ثمنا غير مسبوق"، واصفا هجومها بأنه عمل "إجرامي مباغت".

وأضاف "أمرت بتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، ونرد على إطلاق النار بحجم لم يعرفه العدو".

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