مقتل أكثر من 100 إسرائيلي بهجوم حماس

قُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية، فيما كشفت الحركة عن أسر عددا كبيرا من الإسرائيليين، ومن بينهم ضباط كبار واحتجاز عناصرها لما يقرب من 50 رهينة بحي بيري قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأكدت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم، من جراء هجوم حركة حماس المفاجئ.

فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن 198 فلسطينيا قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 1600 آخرين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ويعتبر هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ مايو.

هجوم متزامن على أكثر من 50 موقع

ومن جهتها، أعلنت حماس أن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل صباح السبت.

وقالت حماس في بيان، مساء السبت، إنها نفذت هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء السبت، مشيرة إلى أن القتال حاليا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.

حالة تأهب قصوى

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، أن حركة حماس احتجزت مدنيين وجنودا إسرائيليين رهائن.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في القيادة الشمالية.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية، أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

وانطلقت الصواريخ في اتجاه إسرائيل من مواقع متعدّدة في أنحاء غزة عند الساعة 06:30 صباحاً (3:30 بتوقيت غرينتش)، وتتواصل إلى الآن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيخت، إن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة وأدت إلى احتراق مبان سكنية في مدينة عسقلان على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس "ستدفع ثمنا غير مسبوق"، واصفا هجومها بأنه عمل "إجرامي مباغت".

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