الاحتلال الإسرائيلي يقصف أبراجًا بغزة وحماس تتوعد برد مزلزل (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبراجا في قطاع غزة في سياق الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس جوا وبرا وبحرا، وعمليات التوغل المباغتة التي نفذتها عناصر مسلحة تابعة للحركة، منذ فجر السبت، بالعمق الإسرائيلي.

وأظهرت الفيديوهات استهدافا لبرج فلسطين المكون من 14 طابقا في حي الرمال بمدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قامت طائرات مقاتلة مؤخرا بمهاجمة بنيتين تحتيتين عسكريتين داخل مباني شاهقة يستخدمها كبار أعضاء منظمة حماس الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية".

على تل أبيب الوقوف على رجلٍ واحدة

من جانبها، قالت حركة حماس ردا على استهداف البرج: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن الطيران الحربى استهدف البرج، وتم تسويته بالأرض.

وذكر المراسل، أن سكان البرج وهم بالعشرات، باتوا بلا مأوى.

ولا تزال طائرات الاحتلال بمختلف أنواعها تحلق في أجواء قطاع غزة، وعلى ارتفاعات مختلفة، بالتزامن مع استهداف مناطق وأماكن مختلف بالمحافظات الخمس.

وكانت إسرائيل بدأت في وقت سابق قصفا جويا على قطاع غزة، استهدف مواقع لحركة حماس، مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، أن حركة حماس احتجزت مدنيين وجنودا إسرائيليين رهائن.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في القيادة الشمالية.

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