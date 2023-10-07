ورشة فنية تثقيفية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بأسيوط

نظمت جمعية حكاية وطن لتنمية المجتمع بأسيوط، برئاسة شيماء حزين وبمتابعة جمال عبدالناصر المدير التنفيذي للجمعية ورشة فنية تثقيفية اليوم في مقر الجمعية بمناسبة ذكرى احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وضمنت ورشة رسم للأطفال ومسرحية بالعرائس تحكي عن حرب أكتوبر وأغاني وطنية.

وأكدت شيماء حزين أن الهدف الرئيسي لهذه الفعالية هو تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الأطفال وتعزيز الولاء للوطن والمواطنة. كما أوضحت أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود الجمعية لتعزيز قيم الوطنية والترابط الاجتماعي بين الأطفال وتعريفهم بتاريخ الوطن وتعزيز حبهم وانتمائهم للوطن.

وتعتبر هذه الورشة فرصة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن من خلال الفنون المختلفة مثل الرسم والمسرحية والأغاني الوطنية. ستقدم الورشة أيضًا فرصة للأطفال للتفاعل والتعلم من بعضهم البعض وتطوير مهاراتهم الفنية

بدأت الورشة بتقديم مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تشمل ورشة رسم للأطفال، حيث قاموا برسم مناظر وعلامات تاريخية تعبر عن انتمائهم للوطن. كما تم تنظيم مسرحية بالعرائس تحكي قصة حرب أكتوبر المجيدة، واستمتع الأطفال بمتابعتها وتفاعلوا مع الشخصيات المحببة.

وحرصت الجمعية على تضمين عرض للأغاني الوطنية، حيث قام الأطفال بالغناء والصفير معا، معبرين عن حبهم العميق للوطن. وقد ارتسمت البسمة على وجوههم وهم يشاهدون العروض الممتعة ويشاركون فيها.

واضافت شيماء حزين، رئيسة جمعية حكاية وطن، عن أهمية هذه الورشة في نشر الثقافة الوطنية بين الأطفال وغرس حب الوطن والانتماء في قلوبهم. وأعربت عن سعادتها بمشاركة الأطفال وتفاعلهم الإيجابي مع الفعاليات المختلفة.

أكدت شيماء حزين، أن جمعية حكاية وطن تاكد علي أهمية التربية على الوطنية والانتماء في سن مبكرة، حيث يمكن للأطفال أن يكونوا حجر الزاوية في تطوير المجتمع وبناء وطن قوي ومتحضر.

واشارت شيماء حزين أن جمعية حكاية وطن ستستمر في تنظيم هذه الفعاليات التثقيفية في المستقبل، بهدف تعزيز الوعي الوطني ومساعدة الأطفال على تكوين صلة قوية بوطنهم وأن يصبحوا مواطنين فعالين ومساهمين في بناء بلدهم.