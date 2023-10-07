تفاصيل محو أمية 59 فردًا ضمن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار

قالت شيماء محمد باحثة في ماجستير الصحة النفسية بجامعة سوهاج والتي نجحت في محو أمية 59 فردا ضمن المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، إنّه في عام 2015 كان هناك وفدا للهيئة العامة لمحو الأمية بالجامعة لأول مرة، وحصلت على تشجيع الجامعة، واشتركت فيه.

محو الأمية

وأضافت "محمد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "حاولت البحث عن أميين، وجدت أميات من العاملات، والجامعة وفرت لي مكانا والأدوات بالتعاون مع الهيئة، وتعلم على يدي أميون وأحمد الله على ذلك".

محو الأمية عمل تطوعي

وتابعت باحثة في ماجستير الصحة النفسية بجامعة سوهاج: "محو الأمية عمل تطوعي ونسعى إلى فعل هذا الأمر فهو مشروع قومي عظيم، وكنت أسكن في المدينة الجامعية وبحثت عن الأميين في دوائر معارفي، وفتحت فصلا في المدينة وكنت الطالبة المثالية في عام 2015، وهدفنا هو أن نساعد بعضنا البعض، وأتمنى أن أكون شخصا مؤثرا في المجتمع".

