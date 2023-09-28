قطاع التدريب بالداخلية ينظم احتفالًا بيوم "محو الأمية"

نظمت وزارة الداخلية متمثلةً فى قطاع التدريب احتفالًا بيوم "محو الأمية" لمجندى هيئة الشرطة للعام التدريبى2022/2023 .

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأميّة واستمراراً لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة رجال الشرطة لاسيما المجندين

جاء هذا بحضورعدد من القيادات الأمنية بالوزارة، والدكتور رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ووفد من الهيئة، والدكتورة رئيس لجنة الخدمة المهنية بنادى الروتارى ووفد من المنطقة الروتارية.

ويأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع التدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار والمنطقة الروتارية ، وكذا جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وإيماناً بأهمية تكاتف وتعاون مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى دعم الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمحو الأمية .

ويشار إلى أنه اعتمدت اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الداخلية سياسة متكاملة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية لمحو أمية المجندين عبر التوسع فى افتتاح الفصول التعليمية مع توفير المستلزمات الدراسية إلى جانب استحداث البرنامج المكثف لتعليم اللغة "CLE" المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار بفصول محو الأمية حيث تم تنظيم عدد من الدورات لتدريب القائمين على أعمال التدريس بكافة جهات الوزارة.

