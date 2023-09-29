الشباب والرياضة ,, في صدارة محو الأمية وتعليم الكبار باسيوط

التقي الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ووسام محمد احمد ممثل هيئة تعليم الكبار باسيوط للشباب والرياضة وذلك لبحث سبل التعاون وتجديد بروتوكول محو الأمية وتعليم الكبار بمراكز الشباب، بحضور عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ،ومدير الإدارة العامة لتمكين الشباب.

أشاد ممثلي هيئة تعليم الكبار بدور مديرية الشباب والرياضة باسيوط في تفعيل بروتوكول تعليم الكبار بمراكز الشباب

وقدم شكره للدكتور علاء جاد وفريق العمل تحت قيادته علي تحقيق نسبة 135 ٪ من التارجت المستهدف خلال دورة يوليو2023.

من جانبة أكد جاد أنة سعيد بتفوق مديرية الشباب والرياضة باسيوط عن باقي الجهات، واضاف اننا نعمل بقوة فهناك 235 فصل محو أمية بمراكز الشباب، ويضم الفصل 15دارس، باجمالي 3525 دارس، ونجح منهم بدورة يوليو 2023 عدد 900 دارس.

كما وجة جاد شكره للإدارة العامة لتمكين الشباب ،وحثهم علي بذل المزيد من الجهد والمتابعة في فتح المزيد من الفصول بمراكز حيث أن الاستفادة لمحو الأمية لغير المتعلمين وكذلك القضاء علي البطالة من خلال تشغيل الشباب،وهذا الدور الذي تهدف الية مراكز الشباب كمراكز مجتمعية.