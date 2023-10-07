إصابة هاني الناظر.. علامات تكشف الإصابة بسرطان المخ

تصّدر الدكتور هاني الناظر خلال الساعات الأخيرة محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشر نجله محمد الناظر منشور يكشف فيه عن إصابة والده بخلايا سرطانية في المخ، وضجت مواقع التواصل بالدعوات بالشفاء العاجل له، وسط عمليات بحث جمّة عن المرض وأسباب الإصابة به وأهم أعراضه.

وكشف محمد الناظر، أن والده كان يعاني من صداع مستمر خلال الفترة الماضية وتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وحجزه بأحد المستشفيات قبل أن يعلن الأطباء عن وجود خلايا سرطانية خبيثة في المخ، مضيفًا أن والده يقيم في المستشفى ويمر بحالة شديدة من التعب.

علامات تنذر بالإصابة بسرطان المخ

ويعد مرض سرطان المخ من أخطر الأورام السرطانية التي تصيب جسم الإنسان، حيث إنه نمو لخلايا الدماغ التي تتكاثر بطريقة غير طبيعية ولا يمكن السيطرة عليها، وهناك علامات أولية يمكن أن تنذرك بذلك المرض الخطير ومنها:

الصداع

الشعور بالغثيان.

الإحساس بالنعاس

التغييرات العقلية أو السلوكية

نوبات تشنجية.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

مشكلات العين.

ضعف تدريجي أو شلل في جانب واحد من الجسم

عدم القدرة على الكلام.

مشكلات في السمع.

نوبات الصرع.

أسباب الإصابة بسرطان المخ والفئات الأكثر عرضة

من الصعب معرفة أسباب الإصابة بسرطان المخ، ولكن توجد بعض العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة، منها تقدم العمر حيث أن الأشخاص الذين يتخطون سن الـ 60 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة.

فيما يعتبر الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء بورم المخ، إلا أن هناك بعض الأنواع التي تصيب النساء بشكل يتفوق على الرجال ومنها الورم السحائي.

كما أن من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بسرطان المخ الذين تعرضوا لنوع قوي من الإشعاع، إضافة إلى الأشخاص الذين لهم تاريخ عائلي مع أورام الدماغ.