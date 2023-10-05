عاجل.. الدكتور هاني الناظر يتصدر مواقع التواصل ويطالبون بالدعاء "حب الناس كنز"

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية صورًا للدكتور هاني الناظر طبيب الروشتة المجانية، يدعون الله الشفاء العاجل له بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان بعدما كرس مجهوده ومهنته في خدمة المرضى دون مقابل.

مكانة الدكتور هاني الناظر بين رواد السوشيال ميديا:

امتلك الدكتور هاني الناظر مكانة خاصة بين رواد السوشيال ميديا بفئاته كافة بسبب عدم تأخره في الرد على أي استشارة طبية فبمجرد أن يكتب أي منشور على صفحته، فيرد على الجميع ويصف الدواء المناسب، أما بعض الحالات يطلب رؤيتها وفحصها بنفسه للتشخيص السليم، الأمر الذي جعل له مكانة مميزة في قلوب الجميع.

هاني الناظر يفتح صفحته الشخصية عيادة مجانية للجميع:

الدكتور هاني الناظر لم يتواني أو يغضب من كثرة أسئلة ورسائل المتابعين عبر هاتفه المحمول أو من خلال صفحته الشخصية، بل كان يرد على الجميع فهناك الكثير لا يستطيعون حجز كشف خاص بالعيادة، فأصبحت صفحته عيادة مجانية عبر الإنترنت للجميع، يستطيع أي شخص التواصل معه بكل سهولة بخلافة الأطباء المشهورين، ويعل على حل مشكلتك الصحية فاستخدم علمه في خدمة الناس.

هاني الناظر: أفضل استقبال أسئلة وشكاوى المرضى والإجابة عليها يوم الإجازة بدلًا من الراحة

في وقت سابق تحدث الدكتور هاني الناظر عن تواصله مع المتابعين والجمهور والمرضى عبر الإنترنت قائلًا: "البعض يوم الجمعة يستمتع بالإجازة خصوصًا فترة الظهيرة بقضائها إما علي الشاطئ أو في وسط الخضرة في الريف أو في البيت مع الأهل والأطفال أو يشاهد التليفزيون أو يقرأ أو ينام، أما أنا فأفضل الاستمتاع باستقبال أسئلة وشكاوى حضراتكم الطبية والاجتهاد في الإجابة عليها وهذا يمثل قمة سعادتي يوم الإجازة فتفضلوا الآن بإرسالها".