حلول أنشيلوتي الفنية بعد صدمة غيابات ريال مدريد أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

يسضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، المواجهة المرتقبة التى تجمع ريال مدريد ونظيره أوساسونا، مساء اليوم، فى اطار الجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

غيابات ريال مدريد

ومنذ ان تم الكشف عن غياب الرباعي ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو وأردا جولر للإصابة، إلى جانب غياب ناتشو للإيقاف بسبب تعرضه للطرد.

وأصبح كارلو أنشيلوتي مدرب الريال يبحث عن الحلول التي يمكن أن تساعد فريقه على تعويض الغيابات التي يعاني منها خاصتا في محور الدفاع بسبب إصابة عدد من اللاعبين.

ويضع مدرب الملكي أماله على مجموعة من نجومه الشباب، وخاصة بعد عودة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الى صفوف الفريق.

وترصد بوابة الوفد إليكم تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: كيبا

في خط الدفاع: كارفاخال - فران جارسيا - روديجر - ميندي

في خط الوسط: بيلينجهام - كروس - فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس - خوسيلو - إبراهيم دياز

قائمة ريال مدريد

في حراسة المرمى: لونين - كيبا - بينيرو

في الدفاع: كارفاخال - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي - كاريلو

في الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس

في الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز.

استطاع الملكي الوصول إلى النقطة السادسة بالعلامة الكاملة من مباراتين في صدارة المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

يدخل فريق ريال مدريد اللقاء متربعا على صدارة الليجا برصيد 21 نقطة، من خلال 8 مباريات خاضهم، بينما يحتل فريق اوساسونا المركز العاشر من ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوريات الأوروبية.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 21 نقطة

2- برشلونة 20 نقطة

3- جيرونا 19 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 17 نقطة

5- أتلتيكو مدريد 16 نقطة

6- ريال سوسييداد 15 نقطة

7- ريال بيتيس 12 نقطة

8- رايو فاليكانو 12 نقطة

9- أوساسونا 10 نقاط

10- فالنسيا 10 نقاط

11- خيتافي 9 نقاط

12- قاديش 9 نقاط

13- فياريال 8 نقاط

14- لاس بالماس 8 نقاط

15- إشبيلية 7 نقاط

16- ريال مايوركا 7 نقاط

17- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط

18- سيلتا فيجو 5 نقاط

19- غرناطة 5 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط