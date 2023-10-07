ريال مدريد يتخطي أوساسونا تاريخيًا بمختلف البطولات

ينتظر عشاق ومتابعي فريق ريال مدريد حول العالم، انطلاق صافرة نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

أرقام وإحضائيات ريال مدريد أمام أوساسونا

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأوساسونا

تقابل ريال مدريد أمام أوساسونا فى 89 مباراة، بمختلف البطولات، حقق الملكي الفوز فى 57 لقاء، وتعرض للخسارة فى 19 مواجهة، وحسم التعادل بينهما فى 13 أخرين، فيما استطاع لاعبو الريال تسجيل 196هدفا، فيما استقبلت شباكه 82هدفا عبر التاريخ.

وفى سياق متصل، خاض ريال مدريد 8 مباريات في الدوري الإسباني منذ انطلاق البطولة الموسم الحالى، حقق الفوز في 7 مواجهات مقابل هزيمة وحيدة أمام أتلتيكو مدريد، فيما استطاع لاعبو الملكي تسجيل 16 هدفا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

وعلى الجانب الأخر، لعب أوساسونا هذا الموسم 8 مباريات، تمكن من تحقيق الانتصار في 3 مواجهات وحسم التعادل في لقاء وحيد، وتلقى الخسارة فى 4 مباريات، واتستطاع لاعبوه احراز 9 أهداف واستقبلت شباكه 10أخرين.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد اللقاء متربعا على صدارة الليجا الإسبانية برصيد 21 نقطة، جمعهما من 8 مباريات، فيما يحتل نظيره أوساسونا المركز العاشر من ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا، فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري.