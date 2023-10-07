ريال مدريد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الملكي وأوساسونا

يتقابل فريقا ريال مدريد وأوساسونا، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإسباني.

ويخوض أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ولاعبيه مواجهة أوساسونا اليوم، في صدارة الليجا الإسبانية برصيد 21 نقطة، محصلة 8 مباريات خاضهم منذ انطلاق منافسات البطولة، فيما يقع أوساسونا بالمركز العاشر برصيد 10 نقاط في الترتيب.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد برصيد21 نقطة

2- برشلونة برصيد 20 نقطة

3- جيرونا برصيد 19 نقطة

4- أتلتيك بيلباو برصيد 17 نقطة

5- أتلتيكو مدريد برصيد 16 نقطة

6- ريال سوسييداد برصيد 15 نقطة

7- ريال بيتيس برصيد 12 نقطة

8- رايو فاليكانو برصيد 12 نقطة

9- أوساسونا برصيد 10 نقاط

10- فالنسيا برصيد 10 نقاط

11- خيتافي برصيد 9 نقاط

12- قاديش برصيد 9 نقاط

13- فياريال برصيد 8 نقاط

14- لاس بالماس برصيد 8 نقاط

15- إشبيلية برصيد برصيد 7 نقاط

16- ريال مايوركا برصيد 7 نقاط

17- ديبورتيفو ألافيس برصيد 7 نقاط

18- سيلتا فيجو برصيد 5 نقاط

19- غرناطة برصيد 5 نقاط

20- ألميريا برصيد 3 نقاط

وتقرر انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم، الساعة الخامية والربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو ببطولة الدوري الإسباني.