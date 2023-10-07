الدوري الإسباني.. ثلاثي هجومي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أوساسونا

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، أمام نظيره أوساسونا، مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: كارفاخال - فران جارسيا - روديجر - ميندي

في الوسط: بيلينجهام - كروس - فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس - خوسيلو - إبراهيم دياز

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا، فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، فيما تذاع المواجهة عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري.

ويلعب ريال مدريد اللقاء في صدارة المسابقة برصيد 21 نقطة، جمعهما من 8 مباريات، فيما يقع فريق اوساسونا فى المركز العاشر بترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.