الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، أمام نظيره أوساسونا، مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا، فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

وتذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري.

ويلعب ريال مدريد اللقاء في صدارة المسابقة برصيد 21 نقطة، جمعهما من 8 مباريات، فيما يقع فريق اوساسونا فى المركز العاشر بترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.