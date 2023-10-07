أهلي 2008 يستضيف فيوتشر اليوم في بطولة الجمهورية

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد2008 نظيره فيوتشر، اليوم السبت في الرابعة عصرًا في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

إقرأ أيضًا..



يدخل «أهلي ٢٠٠٨» المباراة وفي رصيده ١٢ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، وعلى المصري ٣ - ١، مسجلًا ٢١ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.