رئيس إسرائيل يُناشد مواطنيه بالالتزام لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية

أكد الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هيرتسوج"، أن تل أبيب تمر بوقت عصيب، في أول تصريح له بعد اندلاع الاشتباكات بين المُقاومة الفلسطينية التي تسللت إلى مُستوطنات غلاف غزة، والأمن الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، دعا هيرتسوج الإسرائيليين إلى الالتزام لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى"، مضيفة أنه يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.

تل أبيب تُعلن مقتل 22 إسرائيليًا على الأقل في هجوم حماس:

لقي 22 إسرائيليًا على الأقل مصرعهم في هجوم حماس، فيما تدور اشتباكات في 7 مواقع على الأقل بمُستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت.

يأتي ذلك، بينما تمكن المقاتلون الفلسطينيون من اقتحام عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وبدأت العملية، وفق القائد العام لكتائب القسام بإطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة، أصابت أهدافًا مباشرة في المستوطنات وتل أبيب، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل وجرح العشرات.