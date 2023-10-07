السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد فصل الشتاء فلكيًا وأهم سماته

فصل الشتاء
فصل الشتاء

 فصل الشتاء.. يعد فصل الشتاء من الفصول المحببة لدى العديد من الأشخاص نظرًا لأنه تنخفض فيه درجات الحرارة، فضلًا عن سقوط  الأمطارعلى كافة أنحاء البلاد.

txt

لمحبي الشتاء.. أماكن سقوط الأمطار في مصر

txt

الشتاء.. والتعلم من الأخطاء!

 كما يعد فصل الشتاء من أهم فصول العام لدى المزارعين لأنه تنمو فيه المحاصيل، حيث يبدأ فلكيًا يوم الحادي والعشرين من ديسمبر وينتهي 20 مارس، ليبدأ عقبه فصل الربيع.

 سمات فصل الشتاء:

 يتميز فصل الشتاء بقصر عدد ساعات النهار وطول ساعات الليل.

 في فصل الشتاء و خصوصًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تطول فترة الليل، وتقصر فترة النهار.

  وفي القسم الجنوبي من الكرة الأرضية يحدث العكس حيث تطول فترة النهار، وتقصر فترة الليل ويكون في القسم الشمالي من الكرة الأرضية فصل الشتاء عبارة عن (93 يومًا)، أما في الجنوب فيكون الشتاء عبارة عن (89 يومًا).

 يتميز فصل الشتاء بكونه ذلك الفصل من العام الذي تكون فيه هجرة الطيور من مكان إلى آخر.

 تدخل كثير من الحيوانات خلال فصل الشتاء سبات شتوي، كما أن كثير من الحشرات تموت في الشتاء.

 تكثر الأعياد في فصل الشتاء ولا سيما الأعياد المتعلقة بأعياد الميلاد المجيد، وعيد رأس السنة الميلادية، والذي تحتفل فيه معظم دول العالم.

 يتميز الشتاء بتساقط الأمطار والثلوج في كثير من المناطق على وجه الأرض.

 كما تحدث العديد من الفيضانات والعواصف، وزيادة نسبة المياه الجوفية بسبب هطول الأمطار.

مواد متعلقة

هطول امطار بالاسكندرية وطوارى لاستقبال فصل الشتاء

طبيب نفسي ومعلم وصاحب ورشة .. 3 أوجه لـ بيومي فؤاد في الشتاء

رئيس مياه القناة: استعدادات مكثفة لفصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

مياه أسيوط تستعد لاستقبال فصل الشتاء وتفعيل خطط الإغاثة

مع اقتراب الشتاء.. أفضل المنتجات لإنقاص الوزن بشكل أسرع

تامر عاشور يعلن موعد طرح ألبومه الجديد "هديتي ليكم في الشتاء"
الجريدة الورقية