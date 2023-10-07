موعد فصل الشتاء فلكيًا وأهم سماته

فصل الشتاء.. يعد فصل الشتاء من الفصول المحببة لدى العديد من الأشخاص نظرًا لأنه تنخفض فيه درجات الحرارة، فضلًا عن سقوط الأمطارعلى كافة أنحاء البلاد.

كما يعد فصل الشتاء من أهم فصول العام لدى المزارعين لأنه تنمو فيه المحاصيل، حيث يبدأ فلكيًا يوم الحادي والعشرين من ديسمبر وينتهي 20 مارس، ليبدأ عقبه فصل الربيع.

سمات فصل الشتاء:

يتميز فصل الشتاء بقصر عدد ساعات النهار وطول ساعات الليل.

في فصل الشتاء و خصوصًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تطول فترة الليل، وتقصر فترة النهار.

وفي القسم الجنوبي من الكرة الأرضية يحدث العكس حيث تطول فترة النهار، وتقصر فترة الليل ويكون في القسم الشمالي من الكرة الأرضية فصل الشتاء عبارة عن (93 يومًا)، أما في الجنوب فيكون الشتاء عبارة عن (89 يومًا).

يتميز فصل الشتاء بكونه ذلك الفصل من العام الذي تكون فيه هجرة الطيور من مكان إلى آخر.

تدخل كثير من الحيوانات خلال فصل الشتاء سبات شتوي، كما أن كثير من الحشرات تموت في الشتاء.

تكثر الأعياد في فصل الشتاء ولا سيما الأعياد المتعلقة بأعياد الميلاد المجيد، وعيد رأس السنة الميلادية، والذي تحتفل فيه معظم دول العالم.

يتميز الشتاء بتساقط الأمطار والثلوج في كثير من المناطق على وجه الأرض.

كما تحدث العديد من الفيضانات والعواصف، وزيادة نسبة المياه الجوفية بسبب هطول الأمطار.