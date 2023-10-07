لمحبي الشتاء.. أماكن سقوط الأمطار في مصر

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

سقوط أمطار

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس السائد مائل للحرارة

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الخميس المقبل.

وذكرت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدة من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة: العظمى 31 والصغرى 23.

الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 31 والصغرى 23.

طنطا:- العظمى 30 والصغرى 23.

شبين الكوم: العظمى 31 والصغرى 23.

دمنهور: العظمى 29 والصغرى 22.

مطروح: العظمى 26 والصغرى 21.

السلوم: العظمى 27 والصغرى 20.

سيوة: العظمى 29 والصغرى 19.

بورسعيد: العظمى 28 والصغرى 23.

دمياط:- العظمى 28 والصغرى 22.

الزقازيق:- العظمى 31 والصغرى 23.

المنصورة:- العظمى 30 والصغرى 23.

الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 23.

السويس:- العظمى 31 والصغرى 22.

العريش:- العظمى 29 والصغرى 22.

رفح:- العظمى 28 والصغرى 22.

رأس سدر:- العظمى 32 والصغرى 24.

نخل:- العظمى 29 والصغرى 19.

طابا:- العظمى 30 الصغرى 24.

كاترين:- العظمى 28 الصغرى 17.

الطور:- العظمى 30 الصغرى 23.

شرم الشيخ:- العظمى 35 الصغرى 25.

الغردقة:- العظمى 35 الصغرى 25.

مرسى علم:- العظمى 35 الصغرى 26.

الفيوم:- العظمى 32 الصغرى 23.

بنى سويف:- العظمى 32 الصغرى 22.

المنيا:- العظمى 32 الصغرى 22.

أسيوط:- العظمى 33 الصغرى 21.

سوهاج:- العظمى 36 الصغرى 21.

قنا:- العظمى 40 الصغرى 24