الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 09:26 م 10/6/2023 9:26:56 PM

اهتمام الحكومة المبكر بمواجهة السيول والأمطار فى مختلف المحافظات يجعلنا نتفاءل بشتاء مستقر وبلا مفاجآت وبإذن الله نتدارك فيه أخطاء كل شتاء والمشاكل التى تواجه العديد من المحافظات بسبب السيول.. فقد تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موقف التعامل مع السيول التى تعرضت لها المحافظة خلال الساعات الأخيرة ووجه بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتى الإسكندرية والبحيرة وغيرهما لمساعدة الجهات التنفيذية فى المحافظة فى التعامل مع آثار السيول وتوفير الإمكانات التى تحتاج لها المحافظة لسرعة حل أى مشكلة سواء بالطرق أو المرافق العامة.. وبنفس درجة الاهتمام تابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى موجة الطقس السيئ بمحافظة مطروح وجهود فريق الإغاثة والهلال الأحمر وتقديم كل الخدمات للمواطنين.. وقررت صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين مع حصر خسائر الممتلكات لصرف التعويضات اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.. ووجهت برفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف أولاً بأول.

كما وجهت لجنة الإغاثة بمطروح والهلال الأحمر بالوجود الميدانى وتقديم كل الخدمات المواطنين.. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى تجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، كما أعلنت عن مخصصات لبند الإغاثة لهذا العام تقدر بما يقرب من 150 مليون جنيه بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصرى ودعم الجمعيات الأهلية..

كل هذه الخطوات الإيجابية تؤكد أن الحكومة تعلمت من دروس الماضى ونتمنى ألا نرى تكدس المياه فى الشوارع الغارقة فى مختلف المحافظات كل شتاء، الذى يكون محل انتقادات واسعة من الجميع.

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